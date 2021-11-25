سبوتيفاى تختبر ميزة جديدة شبيهة بتيك توك

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن عند توفر الميزة الجديدة، يمكن الوصول إلى موجز الفيديو من علامة تبويب رابعة جديدة فى شريط التنقل المسمى "اكتشف".
وقال متحدث باسم سبوتيفاى Spotify:"نجرى بشكل روتينى عددًا من الاختبارات فى محاولة لتحسين تجربة المستخدم، ينتهى الأمر ببعض هذه الاختبارات لتمهيد الطريق لتجربة مستخدم أوسع".
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