واتساب يطرح ميزة تفاعلية جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن نسخة "2.21.24.8" الجديدة من واتساب، تحمل معها إشارات حتى يتمتع مستخدمى واتساب بميزة "ردود الفعل".

ومن خلال تلك الميزة يتمكن المستخدمين من الرسائل النصية برموز emoji التعبيرية كما هو الحال مع تطبيق المراسلة الخاص بـ"فيسبوك" أو "إنستجرام".

وبحسب ما ذكره موقع WABetaInfo، سيتمكن المستخدمون من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التى تصل إليهم على تطبيق واتساب، باستخدام الرموز الشهيرة الإعجاب أو الغضب أو الحب، أو الضحك أو الدهشة أو الحزن.

ويتم اختبار تلك الميزة حاليا لدى الهواتف التى تعمل بأنظمة أندرويد، ولكن يجب تحميل أحدث إصدار تجريبى من "واتس آب".