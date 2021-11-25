تحت سماء واحدة.. جدارية للمغرب تروى قصة أقدم مبنى دبلوماسى أمريكى فى العالم

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جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للبعثة الدبلوماسية بأن هذه اللوحة العملاقة، للرسامة الأمريكية شيرى لى تشارلتون، بتعاون مع الرسامين المغربيين فتحى خالد وبكر عدوى، تأتى فى إطار حملة تواصل تنظمها البعثة الأمريكية على مدار السنة الجارية للاحتفال بمرور 200 سنة على إهداء السلطان المغربى سليمان سنة 1821 للولايات المتحدة مبنى المفوضية الأمريكية بطنجة، كرمز للصداقة.
وأضاف البيان أن هذه اللوحة الفنية تجسد صورة حيوانين قويين وشامخين يرمزان للبلدين، بأسد الأطلس المغربى والنسر الأصلع الأمريكى.
وأنجزت اللوحة الجدارية بشراكة بين المركز الثقافى الأمريكى (دار أمريكا) ووكالة "وى كازابلانكا" ولجنة توأمة "الدار البيضاء-شيكاغو".
ويعد مبنى المفوضة الأمريكية بطنجة، أقدم بناية دبلوماسية أمريكية فى العالم.
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