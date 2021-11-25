خطوات استخدام جوجل درايف دون إنترنت

جدة - نرمين السيد - ومع الميزة الجديدة يمكنك توفير مجموعة من المستندات التى تختارها بشكل مسبق، وذلك لكى تتمكن من تعديلها دون إنترنت بحسب ما ذكر موقع ait التقنى، كما لا تحتاج لتثبيت أى تطبيق خارجى أو تطبيق إضافى للوصل إلى المنصة، إذ إن كل ما تحتاجه هو تثبيت إضافة من متجر إضافات جوجل كروم.

ولكى تتمكن من استخدام هذه الخاصية فإنك تحتاج استخدام متصفح جوجل كروم أو أى متصفح يعمل بواسطة Chromium.

ويجب عليك أولا أن تقوم بتثبت الإضافة من متجر جوجل كروم ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

بعد تثبيت توجه لإضافة إلى علامة الإعدادات فى واجهة جوجل درايف.

ابحث بعد ذلك عن خاصية التعديل دون الاتصال بالإنترنت، وقم بتفعيل الزر الموجود فى جوارها.

اضغط على تم لحفظ التعديلات التى قمت بها.

تستطيع بعد إتمام هذه الخطوات أن تقوم بتعديل المستندات دون إتصال بالإنترنت.