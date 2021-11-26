«روبوت الخدمات الطبية» تكنولوجيا جديدة تساعد مرضى كورونا بجامعة كفر الشيخ

وتضمن الحدث تسليم نماذج روبوت الخدمات الطبية الممول بالكامل من ميزانية مكتب التايكو بالجامعة إلى مستشفى الجامعة تمهيدا لاستخدامه فى أدوار العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا المستجد تخفيفا على الأطقم الطبية فى المستشفى، وذلك بحضور وفد أكاديمية البحث العلمى وأعضاء مكتب التايكو.
وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ إن يوم ريادة الأعمال يهدف إلى المساعدة فى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى الجامعة وتحفيزهم عن طريق طرح نماذج وأمثلة لقصص نجاح بعض الشركات الناشئة وكيفية التغلب على بعض العقبات التى قد تواجهم فى سوق العمل.
وأشار فى الوقت ذاته إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة لاختيار أفضل شركة ناشئة من بين عدد من الفرق التى تم تدريبها خلال معسكر توليد الأفكار الرابع الذى أقيم على مدار يومين.
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