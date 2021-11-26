2.3 مليون مسافر بأمريكا فى 24 ساعة بمناسبة عيد الشكر

جدة - نرمين السيد - وحسب الإحصائيات الصادرة عن هذه الإدارة فقد مر أكثر من مليونين وثلاثمائة شخص على ماكينات الفحص بالمطارات فى مختلف الولايات المتحدة خلال اليوم السابق لعيد الشكر.

وأوضحت ليز فاربستاين المتحدثة باسم الإدارة، أن هذا العدد يمثل اليوم الأعلى حجما فى فحص المسافرين منذ أدنى نقطة للجائحة فى 3 أبريل 2020 حين بلغ العدد نحو 87 ألف شخص فى أنحاء البلاد.

وبادر الأمريكيون للاحتفال بعطلة عيد الشكر قبل يوم من العيد، وبالمقارنة بالعام الماضى حين كانوا أقل حماسة للرحلات الجوية أو بالقطارات لرؤية أحبائهم، وكانت الولايات المتحدة تصارع انتشار حالات الإصابة بالوباء بصورة كبيرة، ولم تكن هناك لقاحات متاحة بعد للعامة ولا للعاملين فى قطاع الصحة.

ومع وجود ثلاثة لقاحات مرخصة لاستخدام الأمريكيين ومنها لقاح يمكن تلقيه من جانب الأطفال من سن 5 سنوات كل ذلك أدى إلى زيادة واضحة فى أعداد المسافرين.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت تشهد مجددا زيادة فى إصابات كورونا بعد أن تراجعت فى شهر أكتوبر الماضى، وبلغت الحالات 100 ألف حالة يوم الثلاثاء الماضى وأكثر من 159 ألف حالة يوم الإثنين وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بينما كانت الأعداد فى يوم 23 أكتوبر الماضى 29 ألف حالة فقط.