عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن العلماء أن العاصفة الشمسية القادمة ستقع بين يومى السبت والأحد المقبلين، ولن تحدث سوى اضطرابا بسيطا، ولن يكون تأثيرها كبيرا.

وكشف العلماء أن وقوع العاصفة الشمسية فى العموم، يمكن أن يتسبب بأضرار كبيرة على الشبكات الكهربائية، لأنها عبارة عن انفجارات هائلة من الطاقة المغناطيسية التى تنبعث من الشمس تؤثر سلبا على الكهرباء.