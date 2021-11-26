مى كساب تختار الشعر الكيرلى فى أحدث إطلالاتها (صور) 

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جدة - نرمين السيد - واختارت مى كساب، لإطلالاتها الشعر الكيرلى المموج باللون البنى، كى يضفى جمالا على ملامحها.
كما استعانت بإطلالة كاجوال لملابسها بعدما ارتدت ملابس باللون الفضى اللامع، مع بنطلون رمادى، واعتمدت على مكياج هادئ، مع وضع أحمر شفاه صارخ يدل على جرأتها فى الاختيار.
مى كساب، تألقت مؤخرا فى حكاية "عقبال عوضك" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" الذى عرض على قناة cbc، وشاركها البطولة كل من هشام إسماعيل، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وإخراج معتز حسام.
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