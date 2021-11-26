تصنيع هاتف آيفون 13 من جسم سيارة تسلا (صور) 

جدة - نرمين السيد - وجاء اختيار تصنيع الهاتف بأجزاء من السيارة كنوع من الدعاية لهاتف iPhone 13 Pro Electro، بعد تزيينه بالألماس والتيتانيوم وما إلى ذلك لبيعه بسعر باهظ.





الهاتف الجديد يأتى بنقوش على لوحة الألمنيوم تحتوى على صورة "ماسك"، ومخطط لسيارة كهربائية وشعار تسلا، ويحتوى الهاتف أيضا على بعض سبائك النحاس.

الهاتف يبلغ سعره 5600 دولار، وسيصنع منه نحو 99 نسخة فقط بشكل محدود.