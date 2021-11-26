أستاذ آثار: أشعار احتفالية طريق الكباش مدونة على جدران المعابد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الأثار بكلية الآثار جامعة القاهرة إن جميع الأشعار المصرية القديمة المستخدمة فى الفاعلية الترويجية الحضارية التى شهدتها مدينة الأقصر أمس "الأقصر طريق الكباش" للترويج السياحى مأخوذة من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد المصرية القديمة والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بعيد الأوبت وهو العيد الأشهر فى مصر القديمة.



وأضاف عبد الله - فى تصريحات له اليوم - أن هذه الأشعار عبارة عن ٣ أناشيد وهى، أنشودة الافتتاحية والمدونة على مقصورة الملكة حتشبسوت الحمراء بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، وكانت تغنى فى بداية الموكب، وأنشودة نبؤة تتويج الملكة حتشبسوت والمدونة على المقصورة الحمراء، وأنشودة نداء آمون من صالة الـ ١٤ عمود بمعبد الأقصر وكانت تغنى فى صحبة الموكب ثم يختم بأنشودة الافتتاحية عند وصول الموكب إلى معبد الأقصر. من جانبه، قال الموسيقار نادر العباسى إن الموسيقى بدأت بغناء الفنانة شهد عز، والتى قامت بأداء أنشودة الإفتتاحية ثم أنشودة حتشبسوت، والتى قامت بأدائها الفنانة هايدى موسى، ثم أنشودة نداء آمون والتى أداها الفنان عز الأسطول، ثم أغنية الأقصر بلدنا غناء الفنان وائل الفنشى. وأشار إلى أن جميع الأناشيد جاءت بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة من شباب إيقاعات الچيمبى المصرى وإيقاعات الموسيقات العسكرية، وبتسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارمونى، وقيادة واخراج موسيقى لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بموكب الأوبت. وأوضح أن المهندس مفدى ثابت قام بأعمال الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارمونى.

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