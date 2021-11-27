جريدة كويتية: طريق الكباش بانوراما فرعونية فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحيفة، أن أنظار العالم اتجهت إلى مدينة الأقصر السياحية جنوبى مصر، مساء أمس الخميس، لمتابعة الاحتفال بافتتاح طريق الكباش الأثرى الذى يعد أقدم طريق أثرى فى العالم وذلك بعد الانتهاء من مشروع تطويره، ويعد كذلك بانوراما فرعونية فى الأقصر.

وقال المدير العام لآثار متحف الكرنك مصطفى الصغير خلال الاحتفالية: "إن كل الجهات المعنية التى تولت تصميم وتنفيذ عروض الحفل العالمى، تواصل العمل ليل نهار لإنجاز الحفل، الذى سيحضره زائرون من كل دول العالم".

وشهد الحفل تنفيذ محاكاة لاحتفالات عيد "الأوبت"، أهم أعياد التقويم فى مصر القديمة، ويرمز إلى "تجديد شباب ملوك الفراعنة من وحى الطبيعة"، وكان يقام سنويا فى طريق الكباش أثناء موسم الحصاد بداية من عصر الدولة الحديثة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

يشار إلى أنه جرى تجميل وتزيين الطريق الذى سيشهد الاحتفالية الكبرى، عبر إضافة إضاءات ليلية مبهرة بطول الطريق، حيث سيكون بمقدور المصريين والسائحين الأجانب مشاهدة الآثار عبر أجواء تستلهم عبق التاريخ، مع رصف الطريق ببلاطات من الحجر الرملى، وترميم بعض أجزائه لتظل على الحالة الأثرية نفسها التى كان عليها تاريخيا فى زمن المصريين القدماء.

وخلال الأيام الماضية توافد الكثير من المصريين والأجانب على الطريق الذى يشهد بروفات الاحتفالية، والتقطوا صورا تذكارية لتماثيل الكباش والمراكب المقدسة التى ستتحرك على الطريق فى موكب ملكى مهيب أثناء الفعاليات، بجانب أطفال المدارس الذين سيشاركون فى الحفل بالزى الفرعونى.

الاهتمام الحكومى وزخم الإعلام المحلى بمتابعة ترتيبات حفل افتتاح طريق الكباش، يعيدان للأذهان الاحتفالية الكبرى التى نظمتها مصر فى أبريل الماضى، لمصاحبة نقل مومياوات 22 ملكا فرعونيا من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات، فيما عرف إعلاميا بموكب المومياوات الملكية.

وتوقع مدير آثار مصر العليا بالأقصر فتحى ياسين أن تشهد الأقصر طفرة سياحية بعد افتتاح طريق الكباش الأثرى الذى يعد جزءا من تاريخ الإنسانية، قائلا إن افتتاح هذا الطريق أمام الجمهور للمرة الأولى هو ثمرة سنوات من العمل الشاق الذى شارك فيه عدد ضخم من الأثريين والمرممين وعمال الحفائر.

وأوضح أن مشروع تطوير طريق الكباش بدأ فى 2007 وتوقف فى 2011، ثم استؤنف العمل فى 2017 حتى العام الجارى، مضيفا أن مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الفرعونية المقدسة كانت تستمر فترة تتراوح بين 11 إلى 27 يوما وتتضمن مراسم شعبية ومراسم رسمية تتمثل فى موكب مهيب ينطلق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بمشاركة الإله آمون والإله خونسو والإله موت.

ويعرف طريق الكباش بأنه طريق مواكب الآلهة ويعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة المصرية القديمة فى عهد الملكة حتشبسوت للاحتفال بموسم الفيضان، فيما عرف بعيد الأوبت قبل أن يندثر الطريق تحت الأرض بمرور القرون وتعاقب الأزمنة.

ويقع طريق الكباش فى مدينة الأقصر التى كانت قديما تسمى "طيبة"، وهى عاصمة مصر لمدة طويلة خلال عصور الدولة الفرعونية الوسطى والحديثة، وأضيفت طيبة القديمة ومقابرها إلى قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونسكو عام 1979، وفق الموقع الرسمى لوزارة السياحة والآثار.

ويربط طريق الكباش بين معبد الأقصر جنوبا ومعبد الكرنك شمالا بطول 2750 مترا وعرض 76 مترا، وعلى جانبيه توجد تماثيل يرجع تاريخها لأكثر من 3500 سنة، يبلغ عددها 1059 تمثالا، ويفصل بين كل منها 4 أمتار.

وتأخذ تماثيل طريق الكباش شكلين: الأول هو جسم أسد ورأس إنسان "أبو الهول"، والثانى هو هيئة الكبش كرمز لأحد الآلهة عند الفراعنة وهو "أمون رع"، وتستقر جميع التماثيل فوق قواعد حجرية.

وقد بدأ الملك "أمنحتب الثالث" من الأسرة الثامنة عشرة تشييد هذا الطريق، لكن الجانب الأكبر من التأسيس حتى تمام البناء كان فى عهد الملك "نختنبو الأول"، مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية، آخر أسر مصر القديمة.

وأطلق المصرى القديم على طريق الكباش اسم "وات نثر"، أى طريق الإله، وأقام فيه الاحتفالات بعدة أعياد، مثل: عيد تتويج الملك، وعيد الآوبت وهو عيد الحصاد عند الفراعنة، وكان طريقا لمواكب كبرى ملكية فى الزمن القديم.

من جانبه، وصف الدكتور زاهى حواس العالم الأثرى الكبير الحدث بأنه أهم مشروع أثرى تم فى القرن الواحد والعشرين، مضيفا أن حضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا الحدث رسالة للعالم كله أن مصر تهتم بآثارها وتقدمها للعالم أجمع لأنها ليست ملكا لها ولكن للعالم والإنسانية كلها، كما تأتى أهمية هذا الحدث بأنه سيعمل بشكل كبير على جذب السياحة وتشجيع السياح حول العالم لزيارة مصر بشكل عام والأقصر بشكل خاص.

وعبر الدكتور زاهى حواس عن سعادته وفخره الكبير لافتتاح المشروع والكشف عن طريق المواكب الكبرى من جديد أمام العالم، حيث قال إن هذا المشروع بدأ منذ عام 2005 عن طريق مجموعة ضخمة من كبار الاثريين مصر وأكثر من 1000 عامل.