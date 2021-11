سيدة ترضع قطتها على متن رحلة طيران تثير أزمة

جدة - نرمين السيد - ووجه الموظفون فى الطائرة نداءً للمرأة للتوقف عن فعلتها، إلا أنها رفضت بشدة، حسب سبوتنبك.

فيما اندهش الركاب على متن رحلة دلتا الجوية "دب إل 1360" المتجهة إلى أتلانتا حينما لاحظوا أن سيدة على متن الطائرة كانت ترضع قطتها بعيدًا جدًا عن مقعدها.

ورفضت المرأة إعادة حيوانها الأليف إلى قفص النقل، حيث طلب الطيار من طاقم دلتا "ريد كوت" مقابلة المسافرة بعد الهبوط لتوبيخها وزجرها.

Delta passengers may have been treated to an unusual sight when a woman allegedly started breastfeeding a cat and refused to stop during a flight to Atlanta. https://t.co/JNpbjrinv1 — Newsweek (@Newsweek) November 27, 2021

Delta passengers may have been treated to an unusual sight when a woman allegedly started breastfeeding a cat and refused to stop during a flight to Atlanta. https://t.co/JNpbjrinv1 — Newsweek (@Newsweek) November 27, 2021

وأرسل الطيار رسالة من نظام إشعارات العناوين والاتصالات الخاصة بالطائرة، وجاء فيها ما يلى: "يرجى من طاقم ريد كوت مقابلة الراكبة ذات رقم المقعد "أيه 13" حيث إنها كانت ترضع قطة، ورفضت أن تعيدها إلى المقعد عند طلب ذلك من قبل مضيفة الطيران".