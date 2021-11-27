روسيا ترسل معدات جديدة لمحطة الفضاء الدولية لتوسيع إمكانياتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف موخين، فى تصريح لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن المعدات الجديدة تحملها مركبة الشحن الفضائية "بروجريس إم – أو إم"، وهى معدات مرسى السفن الفضائية "بريتشال".

وتابعت: "مع تركيب المرسى الجديد يصبح بإمكان محطة الفضاء الدولية استقبال خمس سفن فضائية فى آن واحد، كما سيزيد مرسى السفن الفضائية الجديد إمكانيات العمل فى محطة الفضاء الدولية، لأن وصول المزيد من المركبات القادمة من الأرض يعنى وصول المزيد من الإمدادات خصوصًا الوقود لمحركات المحطة الفضائية".

وأوضح أن مركبة "بروجريس إم – أو إم"، التى انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية فى 24 نوفمبر الجارى، تحمل إجمالًا ما يزن حوالى 700 كيلوجرام إلى محطة الفضاء الدولية.