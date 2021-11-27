تمساح يلاحق الليزر كالقطط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحقق الفيديو ملايين المشاهدات والمشاركات، حيث تعرف التماسيح بشراستها، فيما تعرف القطط بحبها الكبير لملاحقة ضوء الليزر.
ويعتبر التمساح من أضخم الزواحف الحية، وينتمى إلى فصيلة التمساحيات، وله جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوى يساعده على السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته.
كما يوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات فى الحالات القصوى.
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