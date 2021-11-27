تسلا تخطط للتوسع فى طاقتها الإنتاجية بالصين باستثمارات 188 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن تقارير صينية أن "تسلا" تخطط لاستثمار ما يصل إلى 1.2 مليار يوان أى ما يعادل نحو 188 مليون دولار لتوسيع طاقتها الإنتاجية فى مصنعها، الأمر الذى قد ينتج عنه توظيف 4000 شخص إضافى، مما سيرفع عدد الموظفين فى المصنع إلى 19 ألف موظف.
وشهدت مبيعات "تسلا" ارتفاعا فى الصين خلال الفترة الماضية، فبحسب الجمعية الصينية لمصنعى السيارات باعت الشركة 54 ألفا و391 سيارة مصنوعة فى الصين خلال أكتوبر الماضى، وصدرت 40 ألفا و666 منها، فضلا عن أنها تقوم حاليا بشحن طراز "3S" من الصين إلى أوروبا.
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