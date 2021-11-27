أستاذ تاريخ: مصر حققت نهضة وريادة متميزة منذ آلاف السنين

جدة - نرمين السيد -

وأضاف فوس - تزامنا مع انعقاد مؤتمر مشروع التراث الثقافى فى الفضاء السيبرانى الذى تنفذه جامعة ماربورج الألمانية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية - أن الحضارة المصرية نشأت وتميزت منذ أقدم العصور وأسست حياة وحضارة عريقة وفريدة، مشيرا إلى أن مصر حققت نهضة وريادة متميزة منذ آلاف السنين، فمع وجود نهر النيل استطاعت أن تبنى نهضة زراعية كبرى.

وتابع أن نهر النيل يمثل مكانة وقيمة عظيمة تمتلكها مصر، فعلى جانبيه أسست نهضة حضارية كبرى.

وتحدث عن التراث الثقافى فى الفضاء السيبرانى، قائلا: "المشروع ينفذ بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والجهات المختلفة بالتعاون بين مصر وألمانيا ويهدف إلى الحفاظ على التراث وإيجاد أجيال من الباحثين والمتخصصين قادرة على توظيف آليات الرقمنة الحديثة فى مجال حفظ التراث والتاريخ".

ولفت إلى وجود خطط مستقبلية تهدف إلى وجود برامج دراسية للباحثين والدارسين فى إطار مشروع حفظ التراث الثقافى.

من جانبها قالت المنسقة الدولية للمشروع الدكتورة هالة غنيم، إن المشروع يستهدف بناء أول مكتبة رقمية مصرية ألمانية للمخطوطات الشرقية وإطلاق برامج ماجستير مشتركة فى مجالات رقمنة التراث الثقافى ونظم المعلومات المتعلقة بالتراث وكذلك العلوم الإنسانية الرقمية.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن عدة مراحل يستهدف جميع أنواع التراث منها التراث المكتوب أو الملموس كمقتنيات المكتبات والمتاحف والآثار والعمارة بالإضافة إلى التراث الثقافى اللامادى كالفلكلور والموسيقى فهناك متخصصين مشاركون فى الآثار وعلوم المتاحف.