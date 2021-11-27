الإيسيسكو: مفهوم الأرض المشتركة والإنسانية الموحدة أصبح أقرب إلى الواقع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أهمية بناء ثقافة السلام فى الدول الإفريقية، مشددا على الدور الجوهرى الذى يلعبه الشباب والنساء بصفتهم بناة السلام والأمن فى مجتمعاتهم.





جاء ذلك فى كلمة المالك، اليوم السبت، أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى لواندا 2021 "منتدى عموم إفريقيا لثقافة السلام"، الذى تعقده منظمة اليونسكو بالشراكة مع حكومة أنجولا والاتحاد الإفريقى، ويستمر على مدى ستة أيام.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات الحل السلمى للنزاعات والحد من أعمال العنف، من خلال تشجيع التبادل الثقافى فى إفريقيا، والحوار بين الأجيال وتعزيز المساواة.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو - فى كلمته - أهم المبادرات والبرامج التى أطلقتها المنظمة بهدف نشر قيم التسامح والتعايش والحوار، فى مقدمتها برنامج الإيسيسكو لتدريب النساء والشباب على القيادة من أجل السلام والأمن لعام 2021، الذى تم خلاله تعيين 30 شابا وشابة من 24 دولة ليصبحوا رسميا سفراء الإيسيسكو للسلام، حيث يضطلعون بمهمة نشر ثقافة السلام والعيش المشترك فى مجتمعاتهم ودولهم.

ودعا المنظمات الدولية للعمل سويا فى سبيل تكوين أجيال من صناع السلام، يساهمون فى قيادة العالم نحو عصر من السلام فى المستقبل القريب.

ونوه المالك إلى أن مفهوم الأرض المشتركة والإنسانية الموحدة أصبح أقرب إلى الواقع من أى وقت مضى، حيث إن التكنولوجيا الحديثة ربطت الشعوب ببعضها البعض، وساهمت فى تعزيز تقارب الثقافات، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن فى إفريقيا، وتقاسم الخبرات والممارسات المثلى لبناء مجتمعات مزدهرة.