طريق الكباش يشهد أول فوتوسيشن لعروسين بعد حفل الافتتاح (صور)

جدة - نرمين السيد - واختار العروسين شيماء ومحمود من مدينة الأقصر، طريق الكباش مكانا لصور زفافهما بعد حفل الافتتاح الكبير. يذكر أن طريق الكباش يبلغ طوله 2700 متر وعرض 700 متر وعدد التماثيل على الجانبين 1057 تمثالا.

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