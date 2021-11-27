ابنة الزقازيق.. تقتحم مهنة الرجال وتعلم الفتيات القيادة وتنشئ شركتها الخاصة

جدة - نرمين السيد - رضوى محمد، فتاة عشرينة، من محافظة الشرقية، لم تتوقف وتنتظر البحث عن فرصة عمل، وفكرت فى استغلال سيارتها كوسيلة مواصلات، للفتيات داخل مدينة الزقازيق، ولم يتوقف طموحها عند هذا الحد، إلا أنها طورت الفكرة حتى أن شهرتها وصلت كل أنحاء الزقازيق وأصبح متابعيها بالآلاف.





تحكى رضوى: "أعيش مع والدى ووالدتى وانا فتاة وحيدة، بدأت بعد التخرج أفكر فى وظيفة، ولقيت الموضوع صعب، ففكرت أن أعمل جروب على تطبيق فيس بوك، وهو جروب إلكترونى لتوصيل الفتيات لأى مشاوير داخل مدينة الزقازيق، بعربتى الخاصة، وهو بالنسبة لى وظيفة وهواية لعشقى للسواقة، وكان ذلك بداية عام 2018، والموضوع وقتها كان جديدًا ووجد قبولًا لدى فتيات الزقازيق، وأصبح يأتى لى أوردات يوميا لتوصيل الفتيات لمقر عملهم أو مشاوير خاصة، وفى كثير من الأوقات أقوم بتوصيل الأطفال للتمارين والحضانة والمدرسة، فى الوقت ذاته الأمهات مطمئنين وأولادهم معى، وأصبح رواد الجروب الإلكترونى بالآلاف".

آمان وخصوصية

وتكمل رضوى: "الموضوع وجد إعجابًا من الفتيات لأنه يوجد آمان وخصوصية، بالنسبة للبنت لاسيما أن تكون صاحبة العربية فتاة مثلها، متابعة: "الفتيات يركبن معى فى السيارة من عند بيتهم لأى مكان والأسعار معقولة، وردود الأفعال كانت إيجابية للغاية على الجروب، ومن هنا جاءت شهرتى داخل مدينة الزقازيق".

شركة للتدريب

وتضيف: "من عشقى لقيادة السيارات فكرت فى فكرة تدريب الفتيات على القيادة، وأسست شركة للتدريب، والجديد أنى بدربهم على سيارتهم وليس سيارتى، ومازالت رغم تأسيس شركة التدريب، أقوم بعمل أوردات التوصيل لأى فتاة وبجمع ما بين المهنتين، وزاد الإقبال على فكرة تدريب القيادة للفتيات، ووجدت قبول لديهن، أن فتاة هى من تتولى تعليمهم على القيادة.

ترحيب الأهل

ورحب والد رضوى ووالدتها بفكرة التوصيل باستخدام السيارة، رغم خوفهم الشديد عليها، لكونها نجلتهم الوحيدة، ولكنهم قاموا بتشجيعها على إنشاء شركة تدريب القيادة أيضا، وأصبحوا فخورين بردود الأفعال من الفتيات على الجروب الإلكترونى، وشاهدوا نجاحها فى مجال عملها الذى تعشقه.

مخاطر العمل

وواصلت: "أكيد فى مخاطر ومشاكل فى تدريب السواقة وخصوصا أن البنات قلبها خفيف، وممكن يحصل مشاكل فى الشارع أثناء التدريب، ولكن أتفادى ذلك بإختيار طرق غير مزدحمة وأماكن غير مكتظة بالسكان، كما أن هناك أحيانا يتم إلغاء أوردات للتوصيل، ولكن فى النهاية أصبحت متأقلمة مع مخاطر العمل".

سلبيات ومميزات العمل

أما عن السلبيات، فتقول: "أحيانا نتعرض لمعاكسات ومضايقات من بعض السائقين، والبعض ينتقد فكرة قيادة الفتيات لاسيما فى القرى والمدن التابعة للمحافظات، ونحاول التغلب على تلك التجاوزات والتعايش مع مشكلات القيادة فى الشوارع، متابعة : "تدريب الفتيات على القيادة كله مميزات، لأنه يراعى مواعيد البنات، وظروفهم الاجتماعية والمهنية، وبراعى خوفهم وبتفهم طبيعتهم وصعوبة التدريب لديهم فى البداية، ولهذا رغم صعوبات المهنة، إلا أنها أصبحت مهنتى المفضلة منذ البداية، ورغم مرور 3 أعوام".

النظرة السلبية

وتأمل "رضوى" أن تتغير النظرة السلبية لقيادة الفتيات والسيدات "كتير من الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعى، أن البنات مش بتعرف تركن أو تسوق أو تتسبب فى الحوادث، ودى أشياء بتضايقنى، بالعكس فى فتيات بتسوق أفضل من الرجالة، كمان فكرة أن شركات تدريب القيادة حكر على الرجال، أمر غير مقبول، فلم يعد هناك مجال عمل حكر على الرجال، ولابد من تغيير تلك المفاهيم والنظرة السلبية لقيادة المرأة".