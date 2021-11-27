ختام فعاليات مهرجان الشوكولاتة بساقية الصاوى

جدة - نرمين السيد - وتضمنت فعاليات الختام، عرض أوبريت "الليلة الكبيرة"، وقدمه شباب مسرح الساقية للعرائس لأول مرة بالساقية، والذين تقدموا بشكر خاص لأسرتى الكاتب صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، ولمسرح القاهرة للعرائس، وللمخرج صلاح السقا، وللمصمم ناجى شاكر ، لموافقتهم على تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات المهرجان.

كما تضمنت فعاليات اليوم الختامى عرضًا مميزًا من عروض السيرك والأكروبات والتنورة والمزمار، فضلا عن الحفل الجماهيرى لفريق "بلاك تيما" الذى أقيم على مسرح قاعة النهر بالساقية.

وقدم فريق "بلاك تيما"، عددا من أشهر أغانيه، منها "أخبار أهرام جمهورية"، "بحار"، "ياحلو صبح"، "على شط النيل"، "إيه يعنى".