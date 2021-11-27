جدة - نرمين السيد - وتضمنت فعاليات الختام، عرض أوبريت "الليلة الكبيرة"، وقدمه شباب مسرح الساقية للعرائس لأول مرة بالساقية، والذين تقدموا بشكر خاص لأسرتى الكاتب صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، ولمسرح القاهرة للعرائس، وللمخرج صلاح السقا، وللمصمم ناجى شاكر ، لموافقتهم على تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات المهرجان.
كما تضمنت فعاليات اليوم الختامى عرضًا مميزًا من عروض السيرك والأكروبات والتنورة والمزمار، فضلا عن الحفل الجماهيرى لفريق "بلاك تيما" الذى أقيم على مسرح قاعة النهر بالساقية.
وقدم فريق "بلاك تيما"، عددا من أشهر أغانيه، منها "أخبار أهرام جمهورية"، "بحار"، "ياحلو صبح"، "على شط النيل"، "إيه يعنى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام فعاليات مهرجان الشوكولاتة بساقية الصاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.