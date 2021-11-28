الكشف عن سبب تسمية متحور كورونا الجديد بـ«أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - أثار اسم "أوميكرون" الذى أطلقته منظمة الصحة العالمية على السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" الحيرة فى نفوس بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الآلية التى تستخدمها منظمة الصحة فى تسمية سلالات بعينها من الفيروس.





وأشارت صحيفة "وا. توداي" الاسترالية، فى تقرير لها بثته اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت أول أمس الجمعة، اسم "أوميكرون" على السلالة الجديدة، التى تم الكشف عنها لأول مرة من قبل العلماء فى جنوب إفريقيا، بهدف مواصلة استخدام الأبجدية اليونانية فى تسمية السلالات الملحوظة من الفيروس.

ولاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى بشكل صحيح، أن المنظمة تخطت حرفين فى الأبجدية اليونانية من أجل تسمية السلالة بهذا الاسم، مما أثار تساؤلات بشأن السبب وراء هذه الخطوة، بحسب التقرير.

كما أوضحت أن منظمة الصحة العالمية أطلقت على السلالة الجديدة اسم "أوميكرون Omicron"، متجاوزة بذلك حرفى "نو Nu" و "شى Xi" بدون الإفصاح عن سبب هذا الإجراء، فى الوقت الذى توقع فيه الكثيرون أن تقوم المنظمة بتسمية السلالة الجديد بـ"نو"، والذى يأتى بعد "مو Mu"، وهو آخر سلالات الفيروس الذى تم اكتشافه فى 30 أغسطس الماضى.

وأوضحت منظمة الصحة فى بيان لها حقيقة الأمر، مٌشيرة إلى أنها تخطت "نو NU" من أجل وضوح اسم السلالة وعدم الخلط بينه وبين كلمة أخرى فى اللغة الإنجليزية وهى "New" بمعنى "جديد"، كما أنها تخطت الحرف الآخر الذى يليه وهو "شى Xi" لتجنب التسبب فى الإساءة إلى أى شخص بشكل عام نظرًا لأن "شي" اسم عائلة شائع، وهذا الأمر الذى ترفضه المنظمة كليًا.

وأظهر التقرير أن منظمة الصحة العالمية تخطت الحرف اليونانى الذى يليه وهو "نو" وكذلك "شي"، فى خطوة أشار إليها العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تساءل البعض عما إذا كان الهدف منها تجنب الإساءة إلى الرئيس الصينى شى جين بينج.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تتخطى فيها المنظمة الأحرف منذ أن بدأت فى استخدام الأبجدية اليونانية لسلالات فيروس "كورونا"؛ وقد استخدمت الأبجدية سابقًا لتصنيف 12 متغيرا آخر من بينهم ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا، ولامبدا، ومو وأخيرًا أوميكرون، بحسب التقرير.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية اتبعت نظام التسمية بحروف الأبجدية اليونانية عند تصنيف سلالات معينة من الفيروس، منذ شهر مايو الماضي، موضحة أن النظام يسمح بالإشارة إلى السلالات بطريقة أبسط من أسمائها العلمية، إلى جانب أنه يساعد فى منع الناس من الإشارة إلى السلالات من خلال البلدان التى تم اكتشافه فيها وخلق وصمة عار لسكانها.

يُذكر أنه تم الإبلاغ عن "أوميكرون" لأول مرة لدى منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من قبل علماء فى جنوب إفريقيا وتم التعرف عليه فى العديد من البلدان الأخرى أيضًا.