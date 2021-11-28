بريطانى يحصل على أول عين مطبوعة ثلاثية الأبعاد فى العالم

جدة - نرمين السيد - وكان ستيف فيرز، من هاكنى فى لندن، فقد عينه اليسرى فى العشرينات من عمره ويستخدم عينًا اصطناعية يجب استبدالها كل خمس سنوات منذ ذلك الحين، لكنه الآن يستعد للخروج من مستشفى مورفيلدز للعيون بأول عين مطبوعة ثلاثية الأبعاد على الإطلاق فى العالم، والتى يقال إنها تبدو أشبه بالعين الحقيقية.

وعلى الرغم من أن النسخة المطبوعة ثلاثية الأبعاد لن تعيد الرؤية فى عينه اليسرى، إلا أنه يأمل أن تعيد إليه بعض ثقته بنفسه، ويقدم الأطباء فى المستشفى للمرضى عيونًا مطبوعة ثلاثية الأبعاد كجزء من تجربة إكلينيكية، والتى يقولون إنها قد تخفض فترات انتظار العيون الصناعية إلى النصف.

ويستغرق الأمر حاليًا حوالى ستة أسابيع حتى يتم تركيب عين اصطناعية للمريض لأنه يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية ويجب أيضًا تشكيل العين فى التجويف، فى حين تستغرق الطباعة ثلاثية الأبعاد للعين ساعتين ونصف الساعة للطباعة.

وقال "فيرز" كنت بحاجة إلى عين صناعية منذ أن كان عمرى 20 عامًا، وشعرت دائمًا بالخجل حيال ذلك، وعندما أغادر منزلى، غالبًا ما ألقى نظرة ثانية فى المرآة، ولم يعجبنى ما رأيته، لكن هذه العين الجديدة تبدو رائعة، ولأنها تعتمد على تقنية الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد ستكون أفضل وأفضل فى المستقبل".

ويقول الأطباء فى مستشفى مورفيلدز للعيون إن التقنية الجديدة قد تستغرق ثلاثة أسابيع فقط، وتتضمن مسحًا لمحجر العين الفارغ حتى يتمكن البرنامج من إنشاء خريطة للمنطقة، ويتم فحص العين أيضًا للتأكد من تطابقها، ثم يتم إرسال الخرائط الرقمية إلى ألمانيا حيث يتم تصنيع العين بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد فى غضون ساعتين ونصف الساعة، ثم يتم إرسال العين إلى المستشفى الذى يقوم بتطبيق اللمسات الأخيرة على عين المريض، بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال البروفيسور مانديب ساجو، استشارى طب العيون فى المستشفى "نحن متحمسون لإمكانيات هذه العين الاصطناعية الرقمية بالكامل، ونأمل أن تزودنا التجربة السريرية القادمة بدليل قوى حول قيمة هذه التكنولوجيا الجديدة، لتظهر الفرق الذى تحدثه للمرضى".