طريقة ارتداء الكارديجان فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويعتبر الكارديجان الشتوى من القطع العملية المفيدة للفتيات فى فصل الشتاء، حيث يمنح مرتديته المزيد من الأناقة والجاذبة مع الشعور بالدفء خلال برودة الطقس.

ويمكن ارتداء الكارديجان الشتوى بمختلف الأشكال والطرق، مثل:

-الكارديجان الصوف الطويل:

يعد من الخيارات المثالية خلال الشتاء، فهو يتميز بطوله وتغطيته لقدر كبير من الجسم، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالدفء، ويمكن تنسيقه مع فستان وكولون وحذاء بوت أو بلوفر برقبة عالية وبنطلون جينز.

-الكارديجان المنقوش:

تساعد تلك القطعة على لفت الأنظار حولها، ويحتاج فى تنسيقه الاستعانة بقميص سادة وبنطلون جينز أنيق.

-الكارديجان الفضفاض:

أصبح من الموضة الرائجة خلال السنوات الأخيرة، ويحتاج لارتداء أسفله فستان محدد القوام وحذاء رياضى أو بوت أنيق.

-الكارديجان القصير:

يمكن تنسيقه مع بنطلون جينز بخصر عال وحذاء رياضى أنيق، أو مع أطقم متطابقة مثل التنورة أو البنطلون.