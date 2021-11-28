وصفات طبيعية لعلاج الجفاف فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد فى ترطيب البشرة المختلطة خلال الأيام الباردة، والتى يمكن الاستعانة بها من مبطخك وفقا موقع "annmariegianni".

ومن بين الوصفات الطبيعية اللازمة لأصحاب البشرة المختلطة فى الشتاء:

-التفاح:

تتمتع ثمرة التفاح باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية التى تساعد فى ترطيب البشرة الدهنية والمختلطة.

ولتحضيرها: يجب تقشيرها وتسخينها على البخار وهرسها حتى تتحول لعجينة، والبدء فى استخراج اللب، وإضافة ملعقتين من الحليب كامل الدسم وملعقة صغيرة من العسل، وخلطهم جيدا ووضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم تدليك الوجه وغسله بالماء.

-الموز:

يعتبر من الفواكه المهمة التى تساهم فى محاربة الشيخوخة، نظرا لاحتوائها على فيتامين سى.

ولتحضيرها: ينصح بإضافة ملعقتين من الكاكاو إلى موزة ناضجة، مع ملعقة من العسل الخام، وملعقتين من زيت جوز الهند، وهرس الموزة وخلطها مع تلك المكونات ثم وضع المزيج على الوجه لفترة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

-زيت الأفوكادو:

يلعب دورا مهما فى علاج اليدين الجافة خلال الشتاء ويساهم فى ترطيبهم وسط الأجواء الباردة.

ولتحضيرها: وضع ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح مع كبسولة من فيتامين "هـ"، مع ملعقتين من زيت الأفوكادو وملعقتين من زيت نواة المشمش، و4 قطرات من زيت الليمون العطرى، ومزج ذلك الخليط وتدليك اليدين به ثم شطفه.