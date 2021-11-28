تيليجرام يطرح ميزة جديدة لمستخدمى أبل

جدة - نرمين السيد - وأشار جورجى لوبوشكين، الخبير فى عالم التقنيات، إلى أن الميزة الجديدة ستسعد مالكى أجهزة أبل، حيث تضيف ميزة للتعرف على النص فى الصور.

وتمنح تلك الميزة المستخدمين التخلص من الشعور بالقلق عند تلقى صورة أخرى لبطاقة ائتمان أو لقطة شاشة، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".