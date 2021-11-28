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جدة - نرمين السيد - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور عقد القران الذى عبر صفحاتهم الشخصية حتى تصدرت فرح شعبان مؤشرات البحث العالمى "جوجل".
ونشر عدد كبير من اليوتيوبز صور وفيديوهات الحفل، وظهرت فرح شعبان بإطلالة أنيقة وبسيطة حيث كانت ترتدى فستان زفاف بسيط باللون الأوف وايت المطرز بالفضى، الذى تم تصميمه على يد سماح مهران، وكان شعرها منسدلا على كتفيها ومكياج بسيط أبرز جمالها.
وظهرت فرح شعبان فى فيديو عقد قرانها وهى تبكى، وكان الفنان حمادة هلال أحد الشاهدين على عقد القران.
وحرص عدد كبير من الفنانين واليوتيوبرز على حضور الحفل منها الفنان محمد نجاتى، وأحمد التهامى، وعمرو راضى، وأروى قاسم، ورانيا يحيى وغيرهم.
كما تساءل البعض عن من تكون "فرح شعبان"، ويرصد دوت الخليج أبرز 5 معلومات عنها ومنها:
-فازت بلقب ملكة جمال مصر للعالم عام 2017.
-سفيرة النوايا الحسنة.
-درست فى الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.
-درست علوم الحاسب فى الجامعة البريطانية بمصر.
-قدمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلالة ملكة جمال مصر «فرح شعبان» فى عقد قرانها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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