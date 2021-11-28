الأمم المتحدة تصنف أوكرانيا كواحدة من الدول المهددة بانقراض السكان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، حذر مؤلفو الوثيقة من أن عدد سكان أوكرانيا قد ينخفض ​​إلى 35 مليون شخص بحلول عام 2050، بحسب التقرير.

أشارت الأمم المتحدة فى تقريرها إلى أن تدمير "رأس المال البشرى" للبلاد يتأثر بمعدلات المواليد المنخفضة، ومعدلات الوفيات المرتفعة، ومستوى الهجرة المتزايد باستمرار.

يعتقد الخبراء أن كييف يمكن أن توقف "انقراض السكان" من خلال إنشاء أنظمة سياسية ومالية مستقرة توفر الحماية الاجتماعية لمواطنيها.

فى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكرانى السابق، ميكولا أزاروف، إن "مدينة بأكملها تموت" فى البلاد كل عام.

وأضاف أنه فى الوقت الحالى أصبحت أوكرانيا أفقر دولة فى أوروبا، على الرغم من احتلال مولدوفا وألبانيا هذه المناصب فى وقت سابق.