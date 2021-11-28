جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، حذر مؤلفو الوثيقة من أن عدد سكان أوكرانيا قد ينخفض إلى 35 مليون شخص بحلول عام 2050، بحسب التقرير.
أشارت الأمم المتحدة فى تقريرها إلى أن تدمير "رأس المال البشرى" للبلاد يتأثر بمعدلات المواليد المنخفضة، ومعدلات الوفيات المرتفعة، ومستوى الهجرة المتزايد باستمرار.
يعتقد الخبراء أن كييف يمكن أن توقف "انقراض السكان" من خلال إنشاء أنظمة سياسية ومالية مستقرة توفر الحماية الاجتماعية لمواطنيها.
فى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكرانى السابق، ميكولا أزاروف، إن "مدينة بأكملها تموت" فى البلاد كل عام.
وأضاف أنه فى الوقت الحالى أصبحت أوكرانيا أفقر دولة فى أوروبا، على الرغم من احتلال مولدوفا وألبانيا هذه المناصب فى وقت سابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تصنف أوكرانيا كواحدة من الدول المهددة بانقراض السكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.