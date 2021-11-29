مكونات الدجاج المشوى على طريقة المطاعم

جدة - نرمين السيد - وتتبل الدجاج المشوى فى المطاعم بمكونات بسيطة، لذا يجب على ربات البيوت الانتباه لطريقة طهيها حتى يتم الاستغناء عن الذهاب أو الشراء من المطاعم.
ولتحضير الدجاج المشوى مثل المطاعم، نحتاج إلى مكونات بسيطة تتوفر فى مطبخك:
-دجاجة مقطعة.
-ملح.
-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
-كوب من صلصلة الباربيكيو.
طريقة التحضير:
يجب تغطية قطع الدجاج بزيت الزيتون ورش الملح فوقها بجميع الجهات، وتجيهز الشواية وتتحمر الدجاجة عليها جيدا لمدة تتراوح من 5 لـ 10 دقائق حتى يتحول لونها دون الاحتراق.
ويترك بالشواية جانب بارد، لتوضع فوقه الدجاجة بعدها وتغطيتها وتترك فوق الجزء البارد بينما يشتعل الفحم في الجانب الآخر لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.
وتُقلب الدجاجة بين الحين والآخر ويدهن بصوص الباربكيو ثم يترك مرة أخرى على الشواية لمدة تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة حتى ينضج تماماً.
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