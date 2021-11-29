Oppo Reno 6 5G يتصدر المرتبة الأولى عالميا.. فى هذه الميزة

جدة - نرمين السيد - حقق هاتف أوبو " Oppo Reno 6 5G" أعلى النقاط فى تصنيف شركة DxOMark من حيث أداء البطارية، حيث حصل الهاتف المحمول على مجموع نقاط مرتفع من تصنيف المتصدر السابق وهو هاتف آبل "آيفون 13 برو ماكس".





وذكر موقع "gizchina"أن هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G، حصل على مجموع نقاط بلغت 96 نقطة، مما جعله يتصدر المرتبة الأولى عالميا بين جميع الأجهزة من ناحية أداء البطارية إلى جانب المركز الأول فى اختبارات الشحن والكفاءة، بفارق 7 نقاط مقارنة بتصنيف أداء هاتف آبل iPhone 13 Pro Max الذى تم تقييمه عند 89 نقطة.

وحصل هاتف OnePlus Nord CE التابع لشركة وان بلس، على المركز الثالث عالميا بـ تقييم شركة DXOMARK من ناحية أداء البطارية، بمجموع نقاط بلغت 89 نقطة، كما حقق هاتف فيفو Vivo Y72 5G، وهاتف شاومى Xiaomi 11T، نفس مجموع النقاط حاصلين على المرتبة الرابعة والخامسة من التصنيف.

وأشار تقرير شركة DxOMark، إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق هاتف Oppo Reno 6 5G هذه النتيجة، يرجع إلى نظام الشحن السريع SuperVOOC 2.0 من شركة أوبو، والذى يوفر قدرة شحن سريعة تبلغ قوتها 65 وات، والتى يمكنها شحن الهاتف بنسبة 80% فى غصون 22 دقيقة فقط.