خنازير تقتحم أحد الملاعب فى بريطانيا وتصيب 4 لاعبين.. صور

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة " ديلى ستار" البريطانية إن الصور تسببت فى إثارة الجدل والاستياء بين الرواد بسبب هجوم خنازير على ملعب جولف بمدينة يوركشاير، لافتة إلى أن الإصابات الناتجة عن هجوم تلك الخنازير على أرضية الملعب تسبب فى إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة ولكن اضطروا للذهاب إلى المستشفى للعلاج .

من جانبه، أكد أحد اللاعبين الذين كانوا فى الملعب وقت حدوث الهجوم، أن هجوم الخنازير تسبب فى حالة من الذعر والتوتر بين اللاعبين لذلك كانت حركتهم عشوائية تسببت فى إصابتهم بجروح وكسور فى أيديهم وأرجلهم.