«تسلا» تطالب موظفيها بالبحث عن طرق لتقليل تكلفة توصيل السيارات للعملاء

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة (سى إن بى سى) الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس التنفيذى لشركة (تسلا) إيلون ماسك، طالب موظفيه بالبحث عن طرق لتقليل تكلفة توصيل السيارات الكهربائية للعملاء، خصوصا مع فرض قيود جديدة فى بعض الموانئ وزيادة تكاليف الشحن.





وحث ماسك الموظفين على البحث عن طرق لتقليل تكلفة توصيل السيارات الكهربائية للعملاء، بدلا من تسريع الطلبات لتحقيق أهداف مبيعات نهاية الربع. وعانت (تسلا)، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، هذا العام من أجل تقديم سيارات جديدة للعملاء فى الولايات المتحدة بما يتماشى مع النطاقات الزمنية الموعودة أصلا، حيث تأخر تسليم بعض العملاء لأشهر. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن (تسلا) ليست وحدها التى تترك العملاء ينتظرون وقتا أطول مما كانوا يأملون فى الحصول على سياراتهم الجديدة والكهربائية بالكامل، ففى الأسبوع الماضى أخطرت شركة ريفيان Rivian الأشخاص الذين حجزوا سيارة R1S، وهى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، بتأخير التسليم.

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