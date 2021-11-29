أحمد يونس يتصدر تويتر مع بدء إذاعة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عن تصدره تويتر، وقال: "صباحك ومطرحك مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا.. صباحكوا كله خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "رقم واحد"، "أفضل مذيع راديو فى العالم"، "الله على الاختيارات العظيمة"، "ياسلام ع الروقان واختياراتك العظيمة يا يونس".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.