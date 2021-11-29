موضة البوت المترهل فى الشتاء (صور)

جدة - نرمين السيد - والبوت المترهل من الموضة العصرية التى تمنح مرتديته إطلالة أنيقة جذابة يمنح التألق فى الشتاء.

ويأتى البوت فى هذا الموسم بساق مترهلة ليضفي على المظهر طابعا متحررا يخطف الأنظار، مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعا من الجلد الأملس أو من الشمواه، وفقا لما جاء فى مجلة "Elle".

وتتنوع أشكاله بين البوت الكلاسيكى، الذى يصل طوله إلى باطن الساق، وبوت فوق الركبة.

ويمكن تنسيق البوت الكلاسيكى مع بنطلون جينز ضيق وبلوفر أوفر سايز، أو مع فستان مينى وارتداءه مع بوت فوق الركبة.