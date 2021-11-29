أبرز مواصفات تابلت فيفو الجديد ذى البطارية العملاقة

جدة - نرمين السيد - ويتميز تابلت فيفو الجديد باحتوائه على بطارية عملاقة يبلغ سعتها 8040 ميللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.
ويحتوى التابلت على ذاكرة عشوائية 6 و8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت، وفقا لموقع "PhoneArena".
ويأتى التابلت بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 11 بوصة من نوع OLED، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية.
وأوضحت الشركة أنها ستطرح التابلت فى بداية 2022، كما سيتم طرحه أولا بالصين ثم الأسواق الأمريكية والأوروبية وتصل بعدها لجميع أنحاء العالم.
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