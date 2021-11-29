«هيئة الاستشعار من البعد» تنظم معسكرا لابتكار الأفكار الريادية

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، معسكرا لابتكار الأفكار الريادية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالهيئة.





وأشار الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة، فى التقرير الذى رفعه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن، إلى أن المعسكر استهدف أعضاء الهيئة المعاونة، والطلاب والعاملين بالجامعات، وحاضر فيه نخبة من الخبراء، منهم الدكتورة وفاء عبدالرشيد مدير نوادى ريادة الأعمال ومكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمى، والمهندس تامر أحمد الخبير بنادى ريادة الأعمال.

وقال إن هذا المعسكر استهدف التعريف بكيفية توظيف الأفكار، واستغلالها بطرق مختلفة، والتدريب على كيفية العصف الذهنى لتوليد فكرة المشروع، والتعريف بالمراحل التى يمر بها رائد الأعمال، بداية من البحث عن الفكرة، وحتى إنشاء مشروع صغير أو شركة ناشئة.

وأضاف زهران أنه تم التدريب على كيفية كتابة خطة العمل الخاصة بفكرة المشروع، فضلاً عن العمل على تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين، ونشر ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال بينهم، وتوفير كافة احتياجاتهم، ليكونوا رواد أعمال ناجحين، وقادة المستقبل، والحرص على دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين فى مختلف المجالات.

وأوضح أن أنشطة المعسكر تضمنت مقدمة عن الابتكار وريادة الأعمال، وتحديد مهام أعضاء الفريق، وتقسيم الفرق، والعمل على تحديد المشكلة محل الدراسة، وتحديد شريحة العملاء "المستخدمين" مع إيجاد الحلول، من خلال تطبيق الحل المطروح كنموذج عمل، وتقديم كل فريق لعرض تقديمى، يشتمل على نموذج العمل المقترح، ثم تأتى بعد ذلك الخطوات التالية والدعم، من خلال برامج أكاديمية البحث العلمى.