دراسة: القطط يعانون من أمراض نفسية مثل الإنسان

جدة - نرمين السيد - توصل العلماء وفقا لدراسات حديثة أجريت مؤخرا، أن الأمراض النفسية لا تقتصر على الإنسان فقط بل تتعرض الحيوانات أيضا لها مثل القطط.

وأجرى الباحثون دراساتهم على الآف القطط وأصحابها، وأشار البعض إلى أن قطته تعذب الفريسة أولا بدلا من قتلها على الفور، وأخرى شديدة الانفعال وتجرى بشكل سريع دون هدف، وغيرها تصرخ بصوت عال، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشفت النتائج أن هناك من القطط تعرضوا لعدم التعاطف من قبل مربيها وتعرضها للعدوان القاسى، ووجود مشاكل تتعلق بضبط النفس السلوكى، وسلوكها الجرىء، وعدم وجود علاقة صداقة بين الحيوان ومربيه.

وقال باحثون من جامعة ليفربول جون موريس، إن هذه الأداة تسمى CAT-Tri + ، وهى أول أداة متاحة على الإطلاق لقياس السيكوباتية فى القطط، وقالت الباحثة الرئيسية ريبيكا إيفانز:"نعتقد أنه مثل أى سمة شخصية أخرى، فإن السيكوباتية مستمرة، حيث تسجل بعض القطط درجات أعلى من غيرها .. من المحتمل أن يكون لدى جميع القطط عنصر من عناصر السيكوباتية".

ويأمل فريق البحث استغلال تلك النتائج فى تحسين العلاقات مع أصحاب القطط والكشف عن السلوكيات الغير مرغوب فيها للقطط، وإدخال تحسينات على بيئات القطط التى تناسب شخصيتهم، وتوفير البيئات المناسبة للقطط الجريئة لتقليل سلوكها العدوانى تجاه الأشخاص والحيوانات الأليفة الأخرى.