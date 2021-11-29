حالة جديدة.. العلاقة بين النكد والجينات الوراثية

جدة - نرمين السيد - تناولت الإعلامية هند جاد، خلال حلقة اليوم من برنامج "حالة جديدة" المذاع على الراديو 9090، تأثير النكد على الأزواج، وسر ربط النساء دائما بالنكد، على الرغم من أن الرجال أيضا يملكون هذه الصفة.





وقالت هند جاد: "النكد حالة وحشة يعيشها الكثير من الناس، ولا علاقة لها بجنس أو حالة اجتماعية، وهى حالة سلبية لدى البعض كأسلوب حياة بالنسبة لهم".

وتابعت: "الموضوع مالوش علاقة بالتريقة، وفيه ناس تاخد جوائز فى أطول "بوز" فى النكد، وأكتر تكشيرة، ومعرفش ليه الربط بين النكد والستات، وأنا ضد كدة فعلا، لأن الست فعلا ممكن تلاقيها تعبانة ومريضة ورغم كدة قادرة تتحمل وتخدم أسرتها بنفس الطاقة والمجهود".

وأوضحت مذيعة "حالة جديدة" قائلة: "الست هى انعكاس للرجل، ولو الراجل فرفوش استحالة تلاقى مراته نكدية، والنكد مالوش علاقة بست وراجل أو غنى وفقير".

وأرجعت هند جاد، سر النكد إلى الجينات الوراثية، قائلة إن الأطفال يعرفون أيضا النكد سواء على أسرهم أو أصدقائهم أو المحيطين بهم، وربما يعود ذلك إلى التربية الخطأ للأهل، وعدم احتواء مشاعر الطفل فى سن صغير.