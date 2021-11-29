طريقة تحضير بيتزا الرانش الإيطالية بسهولة فى مطبخك

جدة - نرمين السيد - ولكن هناك بعض المكونات والخطوات السهلة لتحضير بيتزا الرانش الإيطالية، وهى:

المقادير:

-2 كوب من شاورما الدجاج.

-ثلثان الكوب من صلصة الرانش الجاهزة.

-مقدار عجينة البيتزا.

-6 شرائح سلامى المقرمش والمفتت.

-ربع كوب من البصل الأخضر.

-كوب من جبن الشيدر المبشور.

طريقة التحضير:

يمزج الدجاج مع ثلث كوب من الصلصة فى وعاء متوسط وخلطها جيدا، ويدهن ما تبقى من ثلث الكوب من الصلصة فوق عجينة البيتزا.

ويسكب خليط الدجاج فوق عجينة البيتزا وفوقها السلامى والبصل والجبن، وتوضع بعدها على ورقة الخبز وتُخبز فى فرن محمى على حرارة 400 درجة لمدة 14 دقيقة أو تتحول العجينى إلى اللون البنى ويذوب الجبن.