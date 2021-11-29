باحثون يبتكرون زجاجا ضد الكسر والصدمات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الباحثون أن ذلك الزجاج يعد فائق الصلابة لكونه أصلب من الماس الطبيعى، كما يتحمل درجات الحرارة العالية.
ويساعد ذلك الزجاج فى توفير حماية كبيرة لشاشات الموبايل، للحفاظ عليه من آثار السقوط والتحطم، وفقا لموقع "ديلى ميل".
ويسمى ذلك الزجاج الصلب "الزجاج الكربونى" لكونه مصنوع من "كرات بوكى" وهى كرة قدم تشبه شكل الكربون، بعد وضعها فى مكبس وتعريضها لدرجات حرارة وضغوط شديدة، وتمكن العلماء من تشكيل عينات من الزجاج الجديد عند ضغط 30 جيجا باسكال وحرارة 1598 درجة فهرنهايت، على الرغم من أن الإنتاج كان ممكناً عند ضغوط منخفضة ودرجات حرارة أعلى والعكس صحيح.
ووفقا للموقع أشار العلماء إلى أن AM-III ليست بديلاً للماس، ولكن يمكن استخدامها لتطوير خلايا شمسية أقوى فى الألواح الشمسية ونوافذ أقوى مقاومة للرصاص والتى ستكون أقوى بنسبة 20 إلى 100% من النماذج الحالية.
ويمكن الاستفادة من ذلك الزجاج لإمكانية إنتاج شاشات كمبيوتر وموبايل أكثر صلابة تتحمل الضغوط العالية والحرارة وتقاوم الصدمات.
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