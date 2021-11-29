3 وصفات طبيعية تمنح بشرتك الرطوبة والنعومة فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويندفع كثير من النساء عند جفاف البشرة لاستعمال الكريمات ومستحضرات الجسم لترطيب البشرة والتى من الممكن أن تحتوى على مواد كيميائية ضارة.

وقدم خبراء العناية بالبشرة عدد من الوصفات الطبيعة التى تساعد فى الحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها مع انخفاض حرارة الطقس، وفقا لما جاء فى موقع "swirlster" منها:

-ماسك دقيق الشوفان:

طريقة التحضير: يجب إضافة كميات متساوية من دقيق الشوفان واللبن فى وعاء وخلطهما لتشكيل عجينة يمكن استخدامها بسهولة وتركها دقائق عدة ثم غسل البشرة بالماء.

وتساعد تلك الوصفة لترطيب الجسم حيث تناسب صاحبات البشرة الدهنية والمختلطة.

-جل الصبار:

يجب وضع جل الصبار على البشرة وتركه لفترة ما بين 15-20 دقيقة ثم شطفه بالماء، وذلك يساعد فى علاج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب.

-العسل:

تدليك البشرة به لمدة مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم وشطفه بالماء الفاتر، أو إضافة ملعقتين كبيرتين إلى 3 ملاعق كبيرة من الزبادى ووضع الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء، يساعد ذلك فى الحصول على الترطيب والعناية بالبشرة نظرا لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات المعالجة لمشاكل البشرة.