استقالة الرئيس التنفيذى لـ تويتر تقفز بأسهم موقع التواصل

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن الرئيس التنفيذى لمنصة تويتر جاك دورسى، سيترك منصبه.



جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن الرئيس التنفيذى لمنصة تويتر جاك دورسى، سيترك منصبه. وأوضحت الشبكة الأمريكية أن سهم تويتر قفز اليوم بأكثر من 11٪ بالتزامن مع تلك الأخبار. ولم تتطرق الشبكة الأمريكية إلى مزيد من التفاصيل.

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