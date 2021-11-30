ارتفاع حاد فى سعر عملية رقمية تحمل نفس اسم أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ارتفعت قيمة عملة مشفرة مستندة إلى عملة "الإيثيريوم"، التى تحمل اسم "أوميكرون"، بنسبة 945%، بعد أن أطلقت منظمة الصحة العالمية على أحدث متحور مُكتشَف من فيروس كورونا المستجد الجديد نفس الاسم.





وبحسب منصة "كوين جيكو" لتحليلات سوق العملات المشفرة -ومقرها سنغافورة- وصلت عملة "أوميكرون"، التى يشار لها اختصارًا بـ"أوميك"، اليوم الاثنين، إلى أعلى سعر تداول لها عند 689 دولارًا، مقارنة بسعر 65 دولارًا أول أمس السبت 27 نوفمبر.

وتم تسجيل هذه المكاسب الهائلة للعملة الرقمية على الرغم من الانخفاض الذى ضرب سوق العملات المشفرة بشكل عام فى نهاية الأسبوع الماضى.

وعلى الجانب الآخر، أثار الربط الغريب بين العملة الرقمية ومتحور "كوفيد-19" الجديد شديد العدوى بعض الانتقادات عبر الإنترنت، لا سيما وأنَّ منظمة الصحة العالمية صنفته على أنه "متحور مثير للقلق".