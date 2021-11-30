وبحسب منصة "كوين جيكو" لتحليلات سوق العملات المشفرة -ومقرها سنغافورة- وصلت عملة "أوميكرون"، التى يشار لها اختصارًا بـ"أوميك"، اليوم الاثنين، إلى أعلى سعر تداول لها عند 689 دولارًا، مقارنة بسعر 65 دولارًا أول أمس السبت 27 نوفمبر.
وتم تسجيل هذه المكاسب الهائلة للعملة الرقمية على الرغم من الانخفاض الذى ضرب سوق العملات المشفرة بشكل عام فى نهاية الأسبوع الماضى.
وعلى الجانب الآخر، أثار الربط الغريب بين العملة الرقمية ومتحور "كوفيد-19" الجديد شديد العدوى بعض الانتقادات عبر الإنترنت، لا سيما وأنَّ منظمة الصحة العالمية صنفته على أنه "متحور مثير للقلق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حاد فى سعر عملية رقمية تحمل نفس اسم أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.