الأمير تشارلز عن إلقائه سؤالا عنصريا: هذا خيال ولا يستحق التعليق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم تشارلز للصحفيين فى جزيرة باربادوس، والتى كان سيشارك الأمير فى احتفالات بمناسبة تحولها إلى النظام الجمهورى، إن هذا "خيال" ولا يستحق مزيدًا من التعليق.

وكان قد قال المؤلف كريستوفر أندرسن فى كتابه "الإخوة والزوجات: داخل الحياة الخاصة لويليام وكيت وهارى وميجان" إن الأمير تشارلز سأل عن الكيفية التى سيكون عليها بشرة الأطفال.

ووفقاً لموقع "بيدج سيكس" ‬‬‬الإخبارى للمشاهير، تطرق الكتاب لمحادثة "مؤَلَّفَة" بين تشارلز وزوجته كاميلا فى صباح يوم خطبة هارى وميجان عام2017‭‭ ‬‬‬ حيث قال تشارلز: "أتساءل كيف سيبدو الأطفال؟".

وأفاد الموقع بأن كاميلا "فوجئت إلى حد ما" بالسؤال وأجابت "حسناً، متأكدة أنهم سيكونون فى غاية الجمال"، مضيفًا أن تشارلز تساءل بنبرة خافتة "أعنى، كيف سيكون لون بشرة أطفالهم فى اعتقادك؟".