سبيس إكس تخطط لإطلاق حزمة أقمار صناعية جديدة قريبا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع Spaceflightnow أن الشركة ستطلق 53 قمرا جديدا، وسيحمل هذه الأقمار إلى الفضاء صاروخ من نوع Falcon 9، سيطلق من قاعدة كيب كانافرال فى فلوريدا، فى الأول من ديسمبر المقبل.

يذكر أن "سبيس إكس" تخطط بشكل عام لإطلاق 11 ألف قمر من أقمار ستار لينك إلى الفضاء، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 10 مليارات دولار، والهدف من هذه الأقمار تغطية مناطق واسعة من الأرض بشبكة إنترنت تصل سرعة نقلها للبيانات إلى 1 جيجابايت/ثانية، ما يجعلها منافسة لشبكات الإنترنت عبر خدمات 5G.

وتعد سبيس إكس، هى شركة خاصة أمريكية تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائى، أسسها إيلون ماسك فى 2002، لتقليل تكاليف النقل الفضائى والتمكن من استعمار المريخ، وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت ستارلنك، وطورت العديد من المركبات منها مركبة الشحن الفضائية دراجون، ونقلت البشر إلى محطة الفضاء الدولية على مركبة دراجون 2.

ومن أهم إنجازات الشركة إطلاق أول صاروخ يعمل بالوقود السائل ممول من القطاع الخاص، وهى أول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية إلى مدار حول الأرض وتعيدها إلى الأرض بنجاح، وأول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية ورواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية