تويتر تعلن تعيين مدير جديد لها.. اعرف تاريخه

جدة - نرمين السيد - وقالت "تويتر" بيان، إن باراج أجراوال، كبير مسؤولى التكنولوجيا فى الشركة والذى يعمل لديها منذ عشر سنوات سيتولى رئاستها، والذى من جانبه عبر عن فخره بالتعيين.
وكان الرئيس السابق "دورسى" يؤيد باراج بشكل كبيرن حيث كتب عنه فى رسالة نشرها على "تويتر" " فضولى، ومتقصٍّ، وعقلانى، وخلاق، ومتطلب، ومدرك لذاته، ومتواضع. إنه يقود بقلب وروح وهو شخص أتعلم منه يومياً. ثقتى به كرئيس تنفيذى عميقة للغاية".
يذكر أن باراج أغراوال، حصل على بكالوريوس التكنولوجيا فى علوم وهندسة الكمبيوتر فى معهد آى آى تى بومباى، وأكمل درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد.
وقبل ذلك، عمل باراج، مع "مايكروسوفت"، و"ياهو"، و"إيه تى أند تى"، و كان يعمل مع "تويتر" على مدار العقد الماضى، وانضم إليها كمهندس برمجيات متميز ثم أصبح مدير التكنولوجيا.
وبصفته مدير التكنولوجيا، كان باراج، مسؤولاً عن "استراتيجية تويتر التقنية وكذلك الإشراف على التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى عبر فرق المستهلكين والإيرادات والعلوم"، وكان يقود جهود "بلوسكاى" على منصة تويتر والتى كانت تهدف إلى إنشاء معيار لامركزى لوسائل الإعلام الاجتماعية.
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