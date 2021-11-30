المغردون بعد إذاعة صباحك ومطرحك: المود عظمة وآخر جمال

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس لبرنامجه فى بداية الحلقة: "برنامجنا صباحك ومطرحك من الحد للخميس من 7-10 صباحا عالراديو9090 اسمعونا".

وأعرب المغردون عن سعادتهم بالحالة العامة فى حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك": "الأفضل"، "يلا بينا للأول"، "اختيارات يونس عظيمة أوى"، "ايه الحلقة العظيمة جدا دى بجد تسلم يا أبو موزو"، "ده أجمد برنامج صباحى مع أجمد مذيع"، "المود عظمة وآخر جمال".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.