نوكيا تطرح هاتفها الجديد ببطارية تستمر لـ 36 ساعة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia X40 Pro" بشاشة من نوع "Super AMOLED" والذى يبلغ قياسها 6.9 بوصة ودقتها 1440 فى 3200 بيكسل، بالإضافة إلى أنها محمية بطبقة من Gorilla Glass 7.

ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 64 ميجابيكسل، الثانية بعدسة عريضة تأتي بدقة 20 ميجابكسل ، والثالثة بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، مع عدد من التقنيات منها LED flash وPanorama وHDR، وفقا لموقع "Smart-phone Price".

ويقترن هاتف نوكيا الجديد ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و10 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

كما يحتوى على بطارية ذات قوة كبيرة حيث تبلغ 6700 ميللى، وتدعم الشحن السريع الذى يأتى بقوة 33 وات، وتستمر البطارية فى عملها حتى 36 ساعة.