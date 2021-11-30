طرق ارتداء الملابس الكروشيه والتريكو فى الشتاء (صور)

جدة - نرمين السيد - وتتألق قطع الملابس الكروشيه والتريكو فى الشتاء، لكونها تمنح مرتديتها المزيد من الأناقة والجاذبية بالإضافة إلى الشعور بالدفء فى ذلك الموسم.

وهناك طرق مختلفة لارتداء الملابس الكروشيه والتريكو فى الشتاء منها:

-الفيست الصوف الكروشيه أو التريكو:

تساعد تلك الإطلالة فى الظهور بصورة أنيقة فى الشتاء، ويتوفر بأشكال عدة سواء كانت ذو رقبة ضيقة أو بفتحة رقبة على شكل حرف V، كما أن منه أشكال عدة منها الطويل والواسع والفضفاض وغيره.

-الفساتين الصوف:

تعد من القطع التى تناسب جميع الأوقات وتواكب صيحات الموضة سواء كان محدد للقوام أو واسع، كما أنه يساعد فى الحصول على إطلالة أنثوية جذابة.

-الأطقم المماثلة:

تحتل الأطقم المماثلة سواء كانت من التريكو أو الكروشيه مكانة خاصة خلال شتاء 2022، لبساطتها كما أنها تمنح مرتديتها إطلالة مريحة وأنيقة ودافئة.

-الجيبة الكروشيه:

ترغب الكثير من الفتيات فى الحصول على إطلالة مختلفة ومميزة، فهى أنيقة للغاية وتحتاج لتنسيقها مع جاكيت وتيشيرت أنيق.