- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - وتتألق قطع الملابس الكروشيه والتريكو فى الشتاء، لكونها تمنح مرتديتها المزيد من الأناقة والجاذبية بالإضافة إلى الشعور بالدفء فى ذلك الموسم.
وهناك طرق مختلفة لارتداء الملابس الكروشيه والتريكو فى الشتاء منها:
-الفيست الصوف الكروشيه أو التريكو:
تساعد تلك الإطلالة فى الظهور بصورة أنيقة فى الشتاء، ويتوفر بأشكال عدة سواء كانت ذو رقبة ضيقة أو بفتحة رقبة على شكل حرف V، كما أن منه أشكال عدة منها الطويل والواسع والفضفاض وغيره.
-الفساتين الصوف:
تعد من القطع التى تناسب جميع الأوقات وتواكب صيحات الموضة سواء كان محدد للقوام أو واسع، كما أنه يساعد فى الحصول على إطلالة أنثوية جذابة.
-الأطقم المماثلة:
تحتل الأطقم المماثلة سواء كانت من التريكو أو الكروشيه مكانة خاصة خلال شتاء 2022، لبساطتها كما أنها تمنح مرتديتها إطلالة مريحة وأنيقة ودافئة.
-الجيبة الكروشيه:
ترغب الكثير من الفتيات فى الحصول على إطلالة مختلفة ومميزة، فهى أنيقة للغاية وتحتاج لتنسيقها مع جاكيت وتيشيرت أنيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق ارتداء الملابس الكروشيه والتريكو فى الشتاء (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.