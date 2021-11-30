88 يوما.. معهد الفلك يعلن موعد فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضى، إن فصل الشتاء سيبدأ فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية يوم، الثلاثاء، الموافق 21 ديسمبر المقبل، فى حوالى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويستمر نحو 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.





وأضاف القاضى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن نهار ذلك اليوم سيكون هو أقصر نهار فى عام 2021، وليله هو أطول ليل فيها، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن.

وأوضح أنه فى هذا اليوم سيميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس التى تكون فى هذا الوقت فوق مدار الجدى مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

ويحدث الانقلاب الشمسى الشتوى فى نصف الكرة الأرضية الشمالى حول يومى 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، وهو حدث فلكى سنوى يميزه عمودية الشمس على مدار الجدى، وتكون أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوى فى نصف الكرة الشمالى والصيفى فى نصف الكرة الجنوبى معكوسة فى ذات التوقيت، فبينما يكون فى نصف الكرة الشمالى شتاء يكون صيفا فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى.