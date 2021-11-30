أهم مواصفات هاتف موتورولا الجديد «Moto G31»

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة أن هاتفها الجديد "Moto G31" يأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.4 بوصة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، كما تقاوم الماء والغبار، وفقا لما جاء فى "GSMArena".

ويتمتع الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 13 ميجابيكسل.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائى بلغت 4 و6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، وبطارية ذات سعة 5000 ميللى أمبير كما تدعم الشحن السريع اللاسلكى بقوة 20 وات.

ويبدأ سعر هاتف موتورولا الجديد من 173 دورلار أى ما يقل عن 3 آلاف جنيه مصرى.